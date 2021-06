(VIDEO) Acusa PVEM fraude electoral en Tepezalá

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se registra fraude electoral en el municipio de Tepezalá; por órdenes del presidente estatal del Partido Acción Nacional, Gustavo Báez militantes de la coalición PAN-PRD extrajeron un acta del seccional 467 perteneciente a la comunidad de Carboneras, en donde el Partido Verde Ecologista de México puede tener la ventaja con 116 votos, sufragios que le darían el triunfo por tercera vez al PVEM en esta demarcación.

Debido a la falta de propuestas y de buenos candidatos de parte de esta coalición optaron por realizar lo más bajo que se puede hacer, sustraer el acta para modificar los datos para que de esta manera no ganara el Partido Verde el ayuntamiento de Tepezalá.

Lo más lamentable de estos hechos es que la orden de hacer esto vino directamente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, por lo que el PVEM exige al Instituto Estatal Electoral que no realice pronunciamiento alguno de quién es el ganador de esta contienda electoral hasta que no se resuelva esta situación, ya que de hacerlo no se estaría respetando la voluntad de miles de personas que este día acudieron desde temprano a emitir su voto libremente.