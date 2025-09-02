(Video) A un 80% de construcción avanza el rastro de Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.- El presidente municipal, César Medina, encabezó un recorrido de supervisión por la obra del nuevo rastro que se edifica en el municipio, mismo que ya alcanza un 80 por ciento de avance en la construcción civil.

Durante la visita, a la que también acudieron el secretario de Obras Públicas, Carlos Humberto Rodríguez Collazo, la Secretaria del H. Ayuntamiento, Pilar de Lira, así como regidores del Cabildo, se constató el progreso de este proyecto Rastro PROCAP, el cual está diseñado para brindar un servicio de primer nivel no solo a Jesús María, sino a toda la región, consolidándose como un detonante para la economía local y regional.

En su primera etapa, el complejo contempla el área de procesos con espacios para matanza, pasillos, baños, lavandería, almacenes y oficinas. A un costado se construye un área de corrales techada con capacidad para 1 mil 800 cabezas de ganado, equipada con paneles solares que permitirán un ahorro significativo y un manejo eficiente de la energía.

El alcalde destacó que este rastro es una obra estratégica que dará respuesta a una de las principales necesidades del sector, al tiempo que refuerza el compromiso de su administración con el desarrollo sustentable y la competitividad regional, generando confianza tanto en productores como en consumidores. ‎