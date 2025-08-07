(Video) 20 años después, Reynoso Femat sigue haciéndose promoción con el Necaxa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Como sucedió hace dos décadas en su campaña para acceder a la gubernatura, Luis Armando Reynoso Femat vuelve a manosear el nombre de los Rayos de Necaxa para hacer promoción a su nombre.

Si en el pasado fueron espectaculares o publicidad impresa para vincularse con el del club de futbol, ahora el mandatario local entre 2004 a 2010 lo hace a través de redes sociales, enfocándose a puntos como el arribo del club o la construcción del Estadio Victoria.

Coincidencia o no, esta promoción mediática se genera previo al estreno de una docuserie sobre el Necaxa y que será estrenada a partir de este jueves 7 en la plataforma de Disney.

Ni de aquí, ni de allá

Fundado durante 1923 en la Ciudad de México, aún en la época del futbol amateur, los entonces Electricistas del Necaxa tuvieron sus mejores años en la década de los treinta cuando se volvieron un referente de campeonatos del circuito local. Pero en la etapa profesional, Necaxa por el contrario llegó a desaparecer o cambiar de nombre por el de Atlético Español. No fue hasta los años de 1995 a 1998 que alcanzó tres campeonatos de Primera División y se probó como un referente deportivo; aunque ni siquiera con ello terminaba de consolidarse ante la afición capitalina.

Para octubre de 2001, los ahora Rayos de Necaxa anunciaron su mudanza a Aguascalientes donde se construiría un estadio e instalaciones propias. El cambio de sede fue concretado el 26 de julio de 2003, con la inauguración del Estadio Victoria, en esta capital.

En ello, hubo un principal impulsor de la mudanza. El entonces alcalde panista Luis Armando Reynoso Femat. Elegido edil en las votaciones de 1998

Pero el apoyo de Luis Armando, no fue de gratis.

El jugador número 12

La imagen de Reynoso Femat acompañó, literalmente, el proyecto durante y después de la construcción del Estadio Victoria. En sus instalaciones, se colocaron espectaculares con el rostro sonriente del alcalde que dejó el cargo a finales de aquel 2001. También se distribuyeron folletos impresos con fotografías de Luis Armando al lado de jugadores o del dueño del equipo, Emilio Azcárraga Jean.

Ya en campaña por la gubernatura de Aguascalientes, al panista se le vio fotografiado al lado de personalidades como Hugo Sánchez, entonces entrenador campeón de los Pumas de la UNAM.

Reynoso Femat consiguió su objetivo de llegar a la gubernatura en las votaciones de 2004, arrasando con la oposición del PRI y del PRD. Sin embargo, nunca dejó de manosear el tema del Necaxa.

Pasando de viajar a España para conocer a jugadores del Real Madrid, pagando felicitaciones en los diarios locales y hasta el extremo de colocar la historia del club en libros de texto de primaria. También hubo especulaciones en torno a los montos del presupuesto público que se dieron al club de Televisa.

Sin embargo. Ni Reynoso Femat, ni el Necaxa llegaron a triunfar en Aguascalientes.

Doble descenso

Pese a todo ese apoyo oficial, los Rayos descendieron de categoría de primera división a mediados de 2009 y volvieron a sumar un segundo descenso en 2011. Necaxa pasó varios años en la división de ascenso, algo que jamás le ocurrió en la Ciudad de México.

Mientras el gobierno de Reynoso Femat también fue caótico. Incremento en inseguridad, gastos de recursos públicos poco aclarados y hasta el mismo Partido Acción Nacional dispuso la expulsión del gobernador de sus filas en 2006. Luis Armando finalmente renunció a su militancia en 2021. El colmo: el ex gobernador fue detenido en 2015 y brevemente encarcelado por presunto peculado.

20 años después…

Como pasó en su campaña por la gubernatura, ahora Luis Armando Reynos ha hecho uso de redes sociales para contar su versión del Necaxa.

A través de video breves conocidos como Reels, el ex panista sentado frente a un cámara de video y vestido de manera formal, ha recordado desde las negociaciones para el cambio de sede hasta la inauguración del Estadio Victoria. Los Reels son acompañados por fotografías y videos de las épocas.

“No me cansaré de ser un promotor inagotable del Necaxa”, dice Reynoso en una de sus intervenciones.

Necaxa finalmente pareció encontrar un segundo aire cuando fue comprado por inversionistas donde se encontraba la actriz Eva Longoria, quien ahora encabeza la producción del documental del equipo mexicano. Coincidentemente a punto de ser estrenado, mientras Reynoso vuelve a manosear el nombre del equipo.