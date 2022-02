Victoria Beckham desata rumores sobre reencuentro con las Spice Girls

Redacción

Victoria Beckham compartió lo que podría ser una pista sobre su regreso a los escenarios en compañía de las Spice Girls.

De acuerdo con The Sun, la ex cantante presentó varios documentos ante el Registro Mercantil para demostrar que sigue siendo parte de la agrupación y que no tiene planes de abandonarla.

Se indica que el reencuentro de las famosas podría darse en junio próximo, en el escenario del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II.

Victoria aka Posh Spice declinó unirse a las sus cuatro compañeras en su gira de reencuentro de 2019, debido a sus constantes compromisos como diseñadora de modas y los tiempos que dedica como mamá y esposa.

Con información de Quién