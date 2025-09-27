24 C
Aguascalientes
27 septiembre, 2025
Tendencias

Eduardo Berizzo se va del León

Quirófano móvil municipal llagará a los fraccionamientos Morelos I y…

A tres años de la administración de Jiménez calidad de…

Municipio invita a su Feria del Empleo del mes de…

Dueños de Palcos del Estadio Banorte exigen respeto a sus…

Invitan en Calvillo a celebrar el Día Mundial del Turismo

Detienen en Campeche al padre de Julión Álvarez

Zacatecas gana a Panteras de Aguascalientes y depende de un…

Muere motociclista al estrellarse frente al Parque Rodolfo Landeros Gallegos

Alertan por fraudes con permisos de circulación vehicular en Aguascalientes

Víctor se estampó contra un poste de alumbrado público

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la mañana de este sábado, alrededor de las 07:40 horas, se registró un accidente de tránsito en el fraccionamiento Villa Montaña.

El hecho ocurrió sobre la Avenida Constitucionalistas, en su cruce con la calle Sierra de Alcubirre, cuando un vehículo sedán Chevrolet, modelo 2013, color azul, con placas del estado de Aguascalientes, que circulaba en sentido de oriente a poniente y era conducido por Víctor, perdió el control.

De acuerdo con el informe de los hechos, el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y no respetó los límites de velocidad, lo que ocasionó que se subiera al camellón central e impactara su parte frontal izquierda contra un poste de alumbrado público.

Siguiendo su trayectoria hacia adelante, terminó volcándose, quedando con sus neumáticos hacia arriba y su parte frontal hacia el oriente, donde detuvo su marcha.

No se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios médicos.

El automóvil fue retirado del sitio con apoyo de grúa y trasladado a la pensión.