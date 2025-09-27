Víctor se estampó contra un poste de alumbrado público

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la mañana de este sábado, alrededor de las 07:40 horas, se registró un accidente de tránsito en el fraccionamiento Villa Montaña.

El hecho ocurrió sobre la Avenida Constitucionalistas, en su cruce con la calle Sierra de Alcubirre, cuando un vehículo sedán Chevrolet, modelo 2013, color azul, con placas del estado de Aguascalientes, que circulaba en sentido de oriente a poniente y era conducido por Víctor, perdió el control.

De acuerdo con el informe de los hechos, el conductor aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y no respetó los límites de velocidad, lo que ocasionó que se subiera al camellón central e impactara su parte frontal izquierda contra un poste de alumbrado público.

Siguiendo su trayectoria hacia adelante, terminó volcándose, quedando con sus neumáticos hacia arriba y su parte frontal hacia el oriente, donde detuvo su marcha.

No se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los servicios médicos.

El automóvil fue retirado del sitio con apoyo de grúa y trasladado a la pensión.