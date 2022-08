“Viciada” entrega de premios a trabajadores del Congreso de Aguascalientes; sindicato

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- María Esther de la Cruz, delegada sindical del Congreso del Estado, denunció una irregularidad en la entrega de reconocimientos a personal por años de antigüedad en el servicio público y que fue entregada de manos de los propios diputados.

“Estos reconocimientos se entregan meramente a los trabajadores sindicalizados. Le dan el reconocimiento a una persona que en primera, no es sindicalizada. No hay constancia de que se encuentre sindicalizado y la segunda es que premian a una persona por 21 años y meses, cuando el acuerdo es premiar cada cinco, no cada seis o 16. Es exactamente quince, 20, 25, o 30. Son dos cuestiones viciadas y estamos pidiendo que se aclaren”, subrayó en entrevista con elclarinete.com.mx.

– ¿Ustedes como sindicato qué pedirán?

– Que primero se investigue, si realmente tiene derecho a recibir tal reconocimiento.

El funcionario en cuestión responde al nombre de Omar Israel, de quien se dijo estaría adscrito en el área de servicios administrativos y fue uno de los seis trabajadores reconocidos este día.

De la Cruz comentó que se emitió la aclaración a la contraloría interna, que tiene un proceso abierto para la indagación. Pero calificó de “curioso” que los legisladores no se hayan esperado a tener la sentencia de la contraloría del Congreso y premien de forma unilateral al trabajador.

Cabe mencionar que durante la premiación, realizada en el Salón Aquiles Elorduy del Palacio Legislativo, la delegada sindical cuestionó abiertamente el nombramiento. Ante lo cual, el diputado del PAN Luis Enrique García López respondió de manera escueta que se revisará de forma posterior.