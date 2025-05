Vicente Sánchez condiciona dirigir la final de Concachampions con Cruz Azul

Redacción

A pocos días de la final de la Concacaf Champions Cup, el entrenador de Cruz Azul, Vicente Sánchez, lanzó un ultimátum a la directiva del club: si no se resuelve la renovación del preparador físico Rubens Valenzuela y no se liquidan los bonos y premios pendientes, no se presentará como técnico ante el Vancouver Whitecaps.

Sánchez se solidarizó con Valenzuela, cuyo contrato expira el próximo 31 de mayo, un día antes del duelo por el título en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Aunque el contrato del estratega uruguayo está vigente hasta diciembre de 2025, el propio técnico ha dirigido al equipo con condiciones laborales de la categoría Sub-23, sin certeza sobre su futuro.

“Frente en alto. Vamos todos juntos por la Final Concachampions 1.06.2025”, publicó Vicente Sánchez en una historia de Instagram, compartida más tarde por la cuenta oficial de La Máquina. Sin embargo, el mensaje no disipó la tensión generada por su postura.

El malestar se agudizó ante los rumores de que la directiva celeste ya se encuentra en pláticas con otros entrenadores, pese a que Sánchez mantiene una racha de 19 partidos sin perder y ha llevado al equipo hasta la final de la competencia internacional.

Inicialmente, el club y el técnico habían acordado revisar su continuidad el 2 de junio, un día después de la final, para evaluar el rendimiento del equipo y definir si se le ofrecería una renovación. Sin embargo, el cuerpo técnico ha presionado para que el tema se resuelva antes, con el argumento de que la incertidumbre impacta directamente en su labor rumbo al partido más importante de la temporada.

La presión también incluye la exigencia de pagos inmediatos de bonos y premios pendientes al cuerpo técnico, como condición para encarar la final contra el conjunto canadiense.