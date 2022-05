Vicente Fernández se habría enamorado de hermosa vedette del cine de ficheras

Redacción

Ciudad de México.-Continúan surgiendo historias en torno a los amores de famoso cantante,

El gremio del espectáculo se vistió de negro tras darse a conocer que el pasado 12 de diciembre, uno de los ídolos del mundo musical en México perdió la vida, y se trata de Vicente Fernández.

Es precisamente bajo el furor entorno al cantante es que recientemente ha llamado la atención que los fans del famoso intérprete de “Mátalas” han generado una amplia conversación en redes sociales respecto a la trayectoria del “Charro de Huentitán”, misma que además se ha visto involucrada en más de una ocasión con controversias y polémicas.

Vicente Fernández, un artista amante de las mujeres

A pesar de que Vicente Fernández actualmente es considerado uno de los hombres más influyentes en la cultura mexicana y que además dejó un amplió legado, a través de su música y a través de su familia, lo cierto es que esto no siempre fue así, y durante su periodo de vida el cantante nacido en Huentitán, Jalisco, llegó a generar escándalo, principalmente por su forma de dirigirse hacía las mujeres, pues a pesar de estar casado el cantante de “Mátalas” no tenía temor en mostrar su galantería.

Recordemos que a inicios de 2021 que el papá de Alejandro Fernández se vio involucrado en uno de los escándalos más grandes en su carrera, esto debido a que la leyenda de la música ranchera fue denunciado por acoso sexual, esto luego de que saliera a la luz un video en el que se le ve al cantante de “Un millón de primaveras” agarrando el pecho de una fanática mientras ella tenía la intención de tomarse una foto, luego de esto, más mujeres salieron a revelar que habían sido tocadas por el cantante de la misma forma.

Vicente Fernández ¿se enamoró de esta famosa vedette?

Sin embargo, antes de este fuerte escándalo en el que se dijo que Vicente Fernández se aprovechaba de sus fans para tocarlas, ya se había escandalizado la imagen del también actor, esto luego de que se destapó la infidelidad hacia su esposa María del Refugio, mejor conocida como “Doña Cuquita”, con quien el cantante sostuvo un matrimonio de más de 50 años.

Fue en 2019 que el mismo cantante confesó a su esposa Doña Cuquita que le fue infiel, esto durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde declaró que en su pasado fue muy mujeriego. “Yo nunca anduve de faceto andando, para que dijeran ‘ay, ese Chente, es muy mujeriego’, no, yo no. No fui un santo, pero nunca me vieron”, fue la severa revelación que el famoso hizo, dejando ver que sí ha sido infiel.

Bajo este contexto ahora ha llamado la atención de los internautas el hecho de que ahora en una fotografía se aprecia que el famoso veía, presuntamente, con ojos de amor a una famosa vedette del Cine de Ficheras, además considerada una de las más hermosas, y se trata de Sasha Montenegro, con quien Vicente compartió escena en la cinta “El diablo, el santo y el tonto” en el año 1987. A continuación te mostramos la postal que ha dado de que hablar, en donde se observa la química que presuntamente tenían ambos artistas.

