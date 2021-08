Redacción

Jalisco.-Vicente Fernández muestra mejoría, asegura su hijo.

Durante una entrevista en exclusiva para ‘Televisa Espectáculos’ Vicente Fernández Jr. dijo que su padre, Vicente Fernández se recuperará en su rancho ‘Los tres Potrillos’.

Asimismo, el hijo de Vicente Fernández aprovechó la entrevista para desmentir varios rumores y para agradecer todas las oraciones por el bienestar del cantante.

Vicente Fernández se recuperará en su rancho cuando su condición lo permita

Después de haber vivido toda clase de emociones debido a la salud de Vicente Fernández, su hijo dijo que la familia se más mantiene unida que nunca.

“Estamos todos apoyándonos, todos con todos, mis hermanos me apoyan a mí, yo los apoyo a ellos, los tres apoyamos a mi madre, todo esto un grupo de engranaje, como siempre nos enseñó mi padre”VICENTE FERNÁNDEZ JR.

Y aunque la familia de Vicente Fernández vivió momentos difíciles, mencionó que ahora ya todos se encuentran más aliviados platicando con el ‘charro de Huentitán’.

Pues Vicente Fernández Jr. aclaró que a pesar de lo que dicen los rumores, su padre se encuentra despierto e interactúan con el sin problemas.

“Está súper consiente, identifica, sabe, escucha, y las reacciones que tiene son totalmente coordinadas”VICENTE FERNÁNDEZ JR.

Esto dijo el hijo del cantante es gracias al esfuerzo de los doctores quienes han realizado una labor implacable y gracias a todas las oraciones, las cuales dijo agradecer eternamente.

“A toda la gente que ha tenido la preocupación por la salud de mi padre, a toda la gente que ha hecho una oración, un agradecimiento eterno”VICENTE FERNÁNDEZ JR.

Pues señaló próximamente, cuando su condición lo permita, Vicente Fernández comenzará a recuperase en su rancho ‘Los Tres Potrillos’

“Debe estar en el rancho para su total recuperación, es el escenario próximo que vemos, eso es lo que estamos pensando”VICENTE FERNÁNDEZ JR.

Vicente Fernández Jr. pide dejar de divulgar información falsa

Durante la entrevista Vicente Fernández Jr. aclaró rumores sobre la hospitalización de Vicente Fernández y pidió no seguir divulgando información falsa que podría afectar a terceros.

“Es muy peligroso desatar y detonar una noticia que no tiene sustento”VICENTE FERNÁNDEZ JR.

Por lo que Vicente Fernández Jr. aclaró: “No es verdad que este inconsciente, no es verdad que lo vemos por un cristal, no es verdad que fue una mentira que se cayó, no lo llevamos a operar de las cervicales por gusto”.

