Vicente Fernández le habría pagado a Rodrigo Fernández, su “otro hijo”, para que desapareciera

Redacción

Ciudad de México.-Le surge un nuevo escándalo a la familia Fernández.

La muerte de Vicente Fernández sigue dando de qué hablar. Y es que a una semana del fallecimiento de ‘El Charro de Huentitán’ los dimes y diretes sobre su vida continúan. Esta vez, Merle Uribe –actriz y cantante con la que el famoso tuvo una relación amorosa cuando estaba casado con Doña Cuquita– reveló algo que ha dado mucho de qué hablar. Aseguró que presuntamente Don Chente pagó millones de dólares para que el presunto hijo no reconocido del cantante -que tuvo supuestamente con Patricia Rivera- desapareciera de su vida.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Merle Uribe aclaró que ella hace unos días revivió su amorío con el cantante porque fue parte de su vida. Acción que provocó varias críticas en su contra.

Asimismo, habló de la relación que el cantante también tuvo con Patricia Rivera con quien presuntamente tuvo un hijo de nombre Pablo Rodrigo.

Asimismo, contó que Vicente Fernández siempre apoyó a Patricia Rivera cuando se enteró que estaba embarazada. Incluso, hubo un tiempo en el que el cantante reconoció como hijo a Pablo Rodrigo.

“Él me dijo que Paty embarazada y yo le dije ‘perfecto’, él siempre la apoyó cuando estaba embarazada. Y el problema que hubo con Paty es que ella lo quería acompañar a todos los palenques y él no podía llevarla porque no era su esposa y ella era muy celosa”, aseguró.

Sin embargo, tiempo después le hizo una prueba de ADN en la que presuntamente salió que no había parentesco alguno entre Don Chente y Pablo Rodrigo.

Al respecto, Merle Uribe aseguró que la razón por la que Rodrigo desapareció de la vida de Vicente Fernández fue porque el cantante pagó 4 millones de dólares para que lo dejaran en paz.

“El muchacho se iba a vivir mucho tiempo con él, al rancho, porque Doña Cuquita que es una santa.Lo último que supe, Vicente me habló y me dijo ‘no vas a creer lo que me hizo Rodrigo, cuando cumplió 18 años, me embargaron el rancho’, dice que llegó de un palenque y tenía notarios, actuarios, y todo embargando el rancho, por el muchacho, obviamente instado por la madre”, indicó la ex pareja de Vicente Fernández.