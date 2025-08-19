Vicente Fernández Jr. y Mariana González esperan a su primer bebé

Redacción

Ciudad de México.-Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, confirmaron que esperan a su primer hijo en común. La pareja compartió un emotivo video en redes sociales donde mostraron imágenes de un ultrasonido y revelaron que el nacimiento está previsto para febrero de 2026.

La noticia llega después de varios meses de especulación y rumores, y marca un nuevo capítulo en la relación de la pareja, que inició en 2020, se formalizó en compromiso en 2022 y culminó en boda en noviembre de 2023. Ahora, anuncian la llegada de una nueva vida.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González confirman embarazo

La confirmación llegó directamente de la pareja a través de un video publicado en sus redes sociales oficiales. En las imágenes se observa a Mariana González durante una cita médica, acompañada de su esposo, mientras realizan un ultrasonido. También compartieron recreaciones en 3D del embrión, lo que permitió a sus seguidores atestiguar este nuevo capítulo en su historia.

En el mensaje que acompañó la publicación, Mariana expresó la enorme emoción que sienten:

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza. Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer bimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”.

La publicación confirmó lo que ya se venía especulando en las últimas semanas: la modelo e influencer, conocida como la “Kim Kardashian mexicana”, está embarazada y el bebé nacerá en los primeros meses de 2026.

Rumores sobre la relación Vicente Fernández Jr. y Mariana González

La noticia no sorprendió del todo, pues desde julio circularon versiones que apuntaban a un embarazo. La influencer Chamonic reveló que la pareja se había sometido a un tratamiento de fertilidad, considerando que Vicente Fernández Jr. se realizó una vasectomía años atrás.

Con el tiempo, las especulaciones aumentaron y algunas publicaciones señalaron que la pareja ya conocía el sexo del bebé: una niña, decisión que habría sido posible gracias a la ciencia médica y a los métodos de reproducción asistida. Sin embargo, ni Vicente Jr. ni Mariana habían hablado públicamente al respecto hasta ahora.

Vicente Fernández Jr. y Mariana González: Una historia de amor que comenzó en 2020

La relación entre Vicente Fernández Jr. y Mariana González comenzó en 2020, en plena pandemia, y desde entonces no ha dejado de ser objeto de atención mediática.

Todo inició cuando el hijo mayor de don Vicente Fernández le envió un mensaje directo por redes sociales. Aunque la primera conversación no prosperó, tiempo después retomaron el contacto y decidieron conocerse en persona.

En abril de 2020, Vicente Jr. confirmó la relación al publicar una fotografía con Mariana en Instagram. Desde ese momento, la pareja se convirtió en blanco de comentarios, en parte por la diferencia de edad de 19 años y por el apodo que acompañaba a Mariana en la prensa de espectáculos. No obstante, ambos defendieron su historia con firmeza, insistiendo en que se trataba de una relación sólida basada en el respeto y el cariño.

Su compromiso llegó en diciembre de 2022, cuando Vicente le pidió matrimonio. Finalmente, celebraron su boda en noviembre de 2023 en Zapopan, Jalisco, en una ceremonia donde no faltaron familiares, amigos y un emotivo homenaje al legendario “Charro de Huentitán”.

El reto de tener un bebé de Vicente Fernández Jr. y Mariana González

Tras la boda, la pareja hizo pública su intención de formar una familia. No fue un camino sencillo: Mariana habló abiertamente de los retos que enfrentó en los tratamientos hormonales a los que se sometió.

Confesó haber experimentado dolor físico y cambios emocionales, pero siempre con la esperanza de lograr un embarazo.

“Las hormonas me pusieron loca, fue un proceso duro… pero todo vale la pena”, dijo en una entrevista televisiva.

Para Vicente Fernández Jr., esta nueva etapa significa reencontrarse con la paternidad. Aunque ya tiene cuatro hijos de un matrimonio anterior e incluso es abuelo, el embarazo de Mariana representa la posibilidad de construir una nueva familia con la mujer que eligió como compañera de vida.

Entre críticas y apoyo: la relación de Vicente Fernández Jr. y Mariana González

La relación no ha estado exenta de polémicas. Desde el inicio, los comentarios sobre su diferencia de edad y el estilo de vida que comparten en redes sociales generaron críticas y juicios. Sin embargo, tanto Vicente Jr. como Mariana han dejado claro que no prestan atención a los señalamientos y que prefieren enfocarse en su felicidad.

El embarazo es, en ese sentido, también una respuesta a quienes dudaban de la seriedad de su relación. Al compartir imágenes íntimas del ultrasonido y palabras de gratitud hacia sus seguidores, la pareja demuestra que su vínculo se mantiene fuerte pese al escrutinio constante.

Con información de Excélsior