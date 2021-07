Vicente Fernández Jr. reaparece y asegura que no sufrió de una adicción

Redacción

En los últimos meses, se estuvo señalando que el cantante Vicente Fernández Jr. había ingresado a una clínica de rehabilitación por un supuesto problema de adicciones, lo cual lo habría alejado de su campaña política a una diputación local en Jalisco, por el Partido Encuentro Solidario.

Tras semanas de especulaciones, el famoso reapareció en público y aseguró que no padeció de ninguna adicción, como se mencionó en la revista “TV Notas”.

“Tajante y categóricamente no soy drogadicto, que no sería ningún pecado, no soy alcohólico, que tampoco sería ningún pecado, y no soy alópata (sic), no juego ni canicas”, señaló el artista en una entrevista al programa Venga la Alegría.

El programa reveló algunas fotografías del famoso en las que se ve dentro de una clínica de rehabilitación y él mismo aceptó que eran verdaderas, sin embargo, afirmó que estaban fuera de contexto.

Por otra parte, en una entrevista para Ventaneando, el cantante detalló que sí había ingresado a una clínica de rehabilitación con el fin de investigar cómo se trataba a los pacientes y tener información para las propuestas de su campaña.

“Tuve la intención de tener un cargo público. Yo traía la idea de poder brindarle al pueblo una promesa de apoyo llegando a la candidatura y entré para hacer una investigación de campo (…) Para decir de qué padecen los pacientes, como los tratan, así como las instituciones, en qué están bien y en qué están mal”, explicó al programa.

Explicó que permaneció por decenas de días dentro de la clínica porque se vio obligado a cumplir con todo el tratamiento, por lo que tuvo que pedir ayuda a su familia para salir.

