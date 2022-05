Vicente Fernández habría pagado a Patricia Rivera para alejarla

Redacción

Ciudad de México.-El pasado 16 de mayo se estrenó la segunda temporada de la serie no autorizada de Vicente Fernández ‘El Último Rey‘, producida por Televisa-Univisión y en los primeros capítulos se mencionó el nombre de Patricia Rivera, actriz que habría mantenido un romance con el cantante y que le habría dado un hijo.

Ante tales hechos, Merle Uribe, actriz que trabajó junto a Vicente y que también habría sostenido una relación con él, platicó en el programa ‘De Primera Mano’, que el famoso habría pagado una cantidad millonaria a Rivera y a su supuesto hijo para alejarlos de él y su familia.

”(Le dio) 4 millones de dólares. Sí (me lo dijo Vicente), porque nosotros seguimos teniendo relación incluso por teléfono y todo”, comentó, además de agregar que el charro estaba muy molesto con Rodrigo Fernández, quien lo demandó, lo que le ocasionó serios problemas con su familia.

”Vicente estaba muy sentido, primero, porque le había ensartado un hijo y, segundo, el muchacho a los 18 años fue y lo demandó, a Vicente, casi le estaban embargando el rancho. Entonces, eso no se hace. Ahí fue cuando Vicente dijo: ‘No te vuelvas a meter con mi familia, toma estos cuatro millones de dólares’, y ahí se acabó” platicó la también cantante.

Cuando tocaron el tema de los resultados de ADN, en los que se comprobó que Rodrigo no tenía ningún parentesco con el cantante, Merle dijo desconocer dicha información, pues Vicente no le contó sobre ello.

Por otra parte, Uribe habló sobre que su nombre no aparecerá en la bioserie, aún cuando en diversas ocasiones lanzó comentarios hacia Juan Osorio para que se acercara a ella y con mucho gusto le contaría detalles del romance con el famoso, no obstante, no llegaron a ningún acuerdo para su participación.

Con información de TV Notas