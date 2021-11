Versiones encontradas provocan incertidumbre en fieles de TMC

El Música

Aguascalientes, Ags.- No se sabe a ciencia cierta sí en realidad el hoy senador panista, Antonio Martín del Campo tenga tantas ganas de ser candidato a gobernador del estado.

Algunos creen que su hermano Leobardo que para quiénes no sabe es el que “mece la cuna” al interior del primer circulo de Toño es quien lo desea más que nadie.

Sin embargo la realidad es que hasta ahora Martín del Campo ha dejado con un palmo de narices y con gran expectativa y ansiedad a muchos de sus seguidores que lo quieren ver en el lugar que hoy ocupa su socio, Martín Orozco.

Van las versiones que salen precisamente de quienes creen en el legislador federal.

La primera es qué creen que se podrá arreglar con Marko Cortés para que desde la cúpula panista lo designen como el abanderado del PAN.

La segunda versión es que ya “se arregló” con la diputada federal panista, Teresa Jiménez y se mantendrá en el senado de la República los próximos tres años y como premio a cambio de dejar sus aspiraciones le otorgarán tres secretarías en el gobierno del estado en la próxima gestión estatal para acomodar a su gente y además se le dará la plurinomial para que se reelija como senador.

La tercera versión es que al tener las puertas cerradas en el PAN buscará ser candidato por Movimiento Ciudadano o por Morena, luego de que Eulogio Monreal le dio su visto bueno para que pueda ser el “bueno” en el partido guinda.

Hay que decir que los acercamientos con el partido naranja van muy avanzados y con los guindas al menos a nivel local existen.

La bola de nieve de la incertidumbre crece con dos hechos:

1.-Durante su pasado tercer informe cuando todo mundo esperaba que anunciaría que iba a solicitar licencia como senador NO lo hizo.

2.-El gobernador del estado NO estuvo presente en el evento.

Recientemente dio una entrevista en el vestíbulo del Congreso del Estado donde pidió abonar a la unidad panista y dejar los pleitos de lado y cuando se le preguntó en varias ocasiones sí a pesar de NO ser el candidato a la gubernatura el próximo año bajo las siglas de Acción Nacional seguiría pidiendo por la no ruptura. Toño Martín del Campo simplemente evadió la respuesta aunque recordó que en el 2016 cuando NO fue el candidato y sí recibió la “bendición” el hoy mandatario estatal, él pidió no dividir al partido.

Así las cosas entre los seguidores del legislador federal que en redes sociales y en los corrillos políticos parecen ser mas papistas que el papa y buscan que su “gallo” se aviente de una vez por todas.

El tiempo se acaba y el senador no da pie con bola y lo que mas parece es que Toño no aparecerá en las boletas electorales. Aunque en política todo puede pasar.

En fin sigue la incertidumbre por la indefinición.