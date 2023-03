Verónica del Castillo se defiende de ataques por su reacción a la muerte de Rebecca Jones

Redacción

Ciudad de México.-Tras la lamentable noticia del fallecimiento de Rebecca Jones el pasado 22 de marzo, las redes sociales se inundaron de emotivos mensajes de despedida por parte de amigos, famosos y colegas.

Uno de los más llamativos fue el que escribió Verónica del Castillo, quien en su publicación aseguró que la primera actriz la había buscado días antes para probar una alternativa medicinal, sin embargo, fue tachada de oportunista por parte de los usuarios, por lo que ahora Verónica del Castillo reaccionó a las críticas

En exclusiva para el programa ‘Ventaneando’, la hermana de Kate del Castillo aseguro luego de su desafortunada publicación que su intención no fue hacerse promoción ni faltar al respeto.

https://youtube.com/watch?v=nH5sHWTzMCw%3Fenablejsapi%3D1

“No es que sea oportunista o aproveche el momento. Al contrario, si no lo aprovechas cuando alguien está perdiendo la vida, ¿entonces cuándo? Fue para que a la gente le caigan los veintes y digan ‘están estas opciones’. Yo no gano nada, yo canalizo gente, conecto gente y hago esas conexiones”, dijo al programa de Tv Azteca.

Aunque se mantuvo firme en que no le interesan las críticas y admitió que Jones le pidió ayuda para contrarrestar los síntomas de la quimioterapia y dio a conocer una charla que tuvo con Jones, quien dijo que “ya estaba harta de las quimioterapias”.

“Me dijo ‘ya estoy harta de las químicos’ son como sesenta o setenta a lo largo de cinco años, por favor ayúdame, quiero darme la oportunidad probar con medicina alternativa’. No se pudo porque ella empeoró y no salía del hospital, entonces la última vez que nos escribimos fue hace un mes y me dijo ‘ya estoy mucho mejor, me siento muy bien’”, declaró.

Aquí el mensaje de despedida de Verónica del Castillo.

La hija de Don Eric del Castillo expresó que le tomó por sorpresa la muerte de Rebecca Jones, ya que habían hablado y pactado iniciar un posible tratamiento con medicina alternativa. La comunicadora de 53 años de edad dijo que realizó la publicación en Instagram para ayudar a más personas pues asegura que las personas no ven “otras alternativas” como las que ella asegura en su post y aprovecho este momento para que “a la gente les caigan los 20”

“Yo le dije ‘qué maravilla porque estaba preocupada por su silencio’. Me quedé muy tranquila, pero ahora desperté con la noticia, y escribí eso como diciendo que hay otras alternativas y la gente no está volteando a verlas. Luego los médicos dan sentencia de muerte, en lugar de dar diagnósticos de muerte”, declaró al programa de Pati Chapoy.

Con información de TVNotas