Verónica Castro sorprende con tanque de oxígeno en el AICM

25 C
Aguascalientes
7 octubre, 2025
Tendencias

Redacción

La actriz Verónica Castro generó preocupación entre sus seguidores al aparecer públicamente con un tanque de oxígeno y una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero aclaró que no se trata de un problema de salud grave.

“No (tengo problemas de salud), necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”, explicó la artista a los reporteros, señalando que ambos dispositivos los usa únicamente para desplazarse con mayor facilidad y rapidez.

Durante su encuentro con la prensa, la actriz protagonizó un tenso intercambio con una reportera de Productora 69, quien insistía en preguntarle sobre la supuesta brujería que le habrían hecho a Yolanda Andrade y sus padecimientos crónicos. Castro respondió con firmeza y molestia: “¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, véle la cara”.

La actriz dejó en claro que no tenía nada que aclarar y señaló directamente a la periodista: “¿Yo a ti?, ¿aclararte qué?, yo no tengo nada que aclararte a ti, ¿a ti?, nada, ve y pregúntaselo a ella”.