Veolia se quiere quedar 5 años más y condiciona al Ayuntamiento de Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Para muchos sonará a broma y para otros hasta cínico. El hecho es que la Concesionaria de Aguas de Aguascalientes, mejor conocida como Veolia en voz de su director general, Lluís Jordán anunció que esta empresa busca quedarse para hacer un proceso de transición para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado en el municipio de esta capital hasta el 2028.

En rueda de prensa, el empresario hispano señaló que la mañana de este lunes fue presentado al Ayuntamiento un proyecto de transición que es resultado de un análisis de servicio comparado con ciudades similares en todo el mundo y donde por cierto de acuerdo a sus números Aguascalientes se ubica entre las 5 ciudades del país que destacan en este rubro.

Tras informar que buscan realizar una inversión de 427 millones de pesos de manera gratuita “no le costará nada al Ayuntamiento ni a la gente”, precisó en los que se busca seguir mejorando la infraestructura, el servicio y la atención a la ciudadanía además de presumir que han disminuido en los dos últimos años en 20 por ciento las quejas por la falta de agua y en 30 por ciento las fugas de agua, además de un ahorro que equivale a 5 mil personas que utilizan el líquido; por lo que consideran que después de casi 30 años al frente de la concesión tienen ahora la mejor experiencia y la tecnología para mejorar las “áreas de oportunidad” que aún restan,

Además de ello informó que Ayuntamiento capitalino tiene hasta el 17 de octubre para responder a esta propuesta la cual tiene tres condiciones;

“El primero es tolerancia cero a la corrupción, el segundo es compromiso total con la protección, la seguridad, la salud de los colaboradores, de los contratistas y de los ciudadanos en general ya que nuestra actividad tiene lugar en toda la ciudad y en tercero la calidad del agua. Necesitamos que el Municipio cumpla con un proyecto que garantice la calidad del agua, tenemos más de 2 años advirtiendo al municipio de una entrada en vigor de una nueva NOM para que esta sea considerada para el nuevo plan y dos años después seguimos igual, en esta transición se debe garantizar una solución sí o sí, si se desea nuestra participación ya que no hay más tiempo que perder”, dijo. Jordán.

Más adelante rechazó que alguna de las autoridades en las anteriores administraciones les hayan hecho alguna petición de algún acto de corrupción y señaló que “simplemente estoy abriendo una oferta y estoy poniendo mis condiciones mínimas y fáciles de cumplir y estamos seguros que podemos llegar a un acuerdo, quizás la más complicada es la normatividad es la calidad del agua, pero nunca nos han dicho nada (actos de corrupción)”.

Por otra parte el directivo de la empresa ahora de capital francés fusionado con Aguas de Barcelona informó que cuenta con 500 empleados que en caso de que su oferta sea rechazada tendrán que ser finiquitados, pero se negó a informar la cantidad que tendrá que pagar.

Más adelante adelantó que no recurrirán a nada y que “sí el municipio no acepta esta propuesta ya no hay más y vamos a recoger nuestras herramientas e irnos”.

Al concluir Lluís Jordán si reconoció que su intención es quedarse el mayor tiempo posible en esta ciudad y van a buscar en el proceso de entrega recepción quedar con las cuentas claras, “la deuda que tiene el municipio con nosotros es dinámica cambia día a día, pero vamos a ver derechos y obligaciones y ver a ciencia cierta en qué quedamos”.

Veolia cuenta con alrededor de 450 mil usuarios en esta capital y hasta el 2022 sus ganancias superaron los mil millones de pesos al año.

El contrato de esta empresa vence el próximo 23 de octubre.

Habrá que señalar que la imagen de esta compañía entre la ciudadanía es muy mala dado que a diario se les señala de cobros indebidos y muchos de ellos impagables, además de una mala atención en sus oficinas hacia la ciudadanía cuando a reclamar los altos cobros en los recibos del servicio.