Veolia persiste con mal servicio y falta de respuesta oportuna: Hernández

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se puede achacar a la concesionaria de agua Veolia la carencia de líquido, pero sí las deficiencias y carencias en cuanto al servicio que presta, apuntó Juan José Hernández Aranda, presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso.

“Cada quien tendrá su evaluación. Yo en lo personal creo que el tema de Veolia es el mal servicio que ha prestado a la comunidad. No hablemos del desabasto porque eso no se lo podemos atribuir, es un tema de que no hay agua, pero sí le podemos atribuir a Veolia el mal servicio, el mal trato y la falta de respuesta oportuna ante las contingencias”, expuso el diputado del PAN.

Hernández Aranda se refirió a la carencia de agua que ahora fue denunciada en la colonia Periodistas, al oriente de la ciudad, que a decir de vecinos quienes se manifestaron el miércoles último ya se acumula desde hace meses; por lo que pidió que se atienda esta situación.

“La sociedad tiene total derecho a manifestarse en caso de sentirse agraviados y sabemos que la falta de líquido es importantísimo. El tema de la falta de la concesionaria es la respuesta muy tardía en situaciones de desabasto cuando podrían enviarse las pipas”, adicionó el panista.

El presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos hizo un llamado al presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, a que dialogue con Veolia y se pueda apoyar con pipas de agua a los vecinos de Periodistas.

El servicio de agua se encuentra concesionado desde hace 29 años y finalizará su contrato en octubre de 2023.