Veolia no está vetada para participar por nuevo esquema de agua: Beltrán

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- La empresa Veolia sí podrá participar en la renovación del esquema de servicio de agua en la ciudad, señaló el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, quien resaltó que eso no significa que la concesión vaya a ser renovada.

En entrevista con los medios, el funcionario municipal mencionó que hasta el momento, las autoridades de la capital no han definido el nuevo modelo de agua una vez que termine el contrato con Veolia en 2023. Sin embargo, la empresa francesa podrá participar en la licitación, si así le conviene.

“No estamos obligados a una renovación de concesión, pero no quiere decir que no esté abierta la puerta. Recordemos que el título de concesión que está vigente actualmente no es uno realizado por esta administración, sino que se viene arrastrando. Hay una puerta que le permite participar en el proceso que el Cabildo determine, insisto, no necesariamente como una renovación”

Señaló que uno de los puntos más importantes en este análisis será que el Cabildo pueda establecer las bases y las condiciones jurídicas necesarias para que el nuevo modelo de agua sea favorable para la ciudadanía y el ayuntamiento, tomando en cuenta las experiencias de los últimos años.

De igual manera, destacó que el permitir la participación de Veolia obedecería a un tema legal, ya que de lo contrario podrían demandar al ayuntamiento al violentar sus derechos como empresa privada.

“Podrá participar si así lo decide y así le conviene, pero nosotros podemos ser más regurosos como autoridad y decir ‘yo tengo toda esta listita de pendientes que no se llevaron a cabo'”.

El contrato con Veolia culmina el próximo 23 de octubre del siguiente año.