Veolia continúa prestando un servicio deficiente: Hernández

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En la recta final del contrato de concesión de la empresa Veolia, el servicio que ofrece a la población sigue presentando las mismas quejas de siempre, lamentó el diputado Juan José Hernández Aranda, presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso.

“Evidentemente y creo que es una evaluación que todos tenemos: Veolia no ha cumplido cabalmente con el tema del servicio. Es un servicio deficiente y que no ha sido oportuno, porque aún vemos fraccionamientos que duran semanas, quizá meses sin servicio y no son para enviar al menos una pipa”, subrayó.

El legislador por el Partido Acción Nacional consideró viable que la población del municipio capital demande un mejor servicio de parte de la concesionaria, cuyo contrato legal finalizará en octubre del siguiente año.

“Ahí es donde sí tenemos que presionar más a la concesionaria por el tiempo que le queda para que brinde un servicio de calidad al ciudadano. No tienen agua y todavía los tratan mal”, cuestionó.

El servicio municipal del agua fue concesionado en 1993 para un periodo inicial por 20 años y que luego se extendió a un total de 30.