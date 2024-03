Veo un priismo débil en Aguascalientes: Citlalli Rodríguez

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- En el marco del arranque de las campañas a nivel nacional, la regidora priista, Edith Citlalli Rodríguez González, se refirió a la alianza que a nivel local se acordó, siendo de destacar que mencionó ‘sí veo una negociación a nivel local, muy frágil y no me parece que sea la acertada, veo un PRI fuerte a nivel nacional, pero veo un priismo débil a nivel local, o sea me parece que le falta mucho trabajo’.

Sobre si se debe a la dirigencia, comentó ‘pues yo creo que es un conjunto de un todo, no se, pero pues claro que quien lleva la batuta pues es la dirigencia y en lo personal no veo que esté haciendo el trabajo que se debiera para volver a posicionar al PRI’.

‘Me parecería muy cómodo quedarnos con que pues ya nos tocaron ahí las posiciones que antes se peleaba un sector o una organización como la CNC, ahora es lo que el PRI se pelea, lo que a un sector le tocaba’, abundó.

Luego de lo cual en cuanto a las posiciones que les dejaron, indicó ‘o lo que se dejaron que les dejarán, entonces bueno pues desgraciadamente así están las cosas, a mí por supuesto que me duele ver al partido de esa manera, pero en espera de qué pues se trabaje, que todos hagamos nuestra parte, y que está próxima elección se suba un poquito más la expectativa del resultado que se tuvo el año pasado’.