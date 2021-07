Venta de drogas en antros de Aguascalientes no es competencia de Reglamentos: Ángeles

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El director municipal de Reglamentos, David Ángeles Castañeda, puntualizó que la revisión por consumo y venta de sustancias prohibidas en antros de la ciudad, no es competencia del área.

“Es un tema que ya no nos corresponde. El tema que nos corresponde como Reglamentos son los horarios, vigilar que el lugar tenga su licencia, que no entren menores de edad y sobre todo que no hagan ruido, pues es la queja más continua que tenemos”, aseveró el funcionario capitalino.

Lo anterior, después que en días anteriores trascendió la denuncia de una mujer joven quien manifestó supuestamente haber sido intoxicada de manera intencional, en el interior de un bar de la avenida Venustiano Carranza, ubicada en el centro de la ciudad, y para lo cual señaló a personas foráneas.

Sobre el tema, Ángeles Castañeda hizo la recomendación a las personas que acuden a estos sitios para cuidar de su integridad, evitando alimentos o bebidas que no hayan sido preparados por el personal del lugar.

“Aquí la recomendación directa es que nos cuidemos, sobre todo las mujeres. En el tema de que cuando les sirvan alguna bebida se las sirvan enfrente de ellas, si es de botella directa que las destapen ahí, porque eso lo deben hacer”, reiteró.