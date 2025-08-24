Venezuela se prepara para una posible invasión de EU

Redacción

Caracas, Venezuela. Cientos de venezolanos, desde empleados públicos hasta amas de casa, acudieron al llamado del presidente Nicolás Maduro para unirse a la Milicia Bolivariana, cuerpo civil adscrito a las Fuerzas Armadas, ante una posible amenaza de invasión estadounidense.

La jornada de alistamiento se inició tras la convocatoria de Maduro de defender al país ante el despliegue de tres destructores lanzamisiles de Estados Unidos en aguas internacionales, frente a las costas de Venezuela, como parte de una operación antidrogas.

De acuerdo a la agencia AFP, el sábado pasado, largas filas se formaron en plazas y centros de registro en toda la capital, incluyendo el Palacio de Miraflores y el Cuartel de la Montaña, lugar donde reposan los restos de Hugo Chávez.

Óscar Matheus, un auditor de 66 años, se encontraba en una de las filas y expresó: “Estoy acá para cumplir con nuestro país. No sabemos qué pueda suceder, pero hay que prepararnos y seguir resistiendo”.

La Milicia Bolivariana, según el presidente Maduro cuenta con 4.5 millones de miembros, no oculta su inclinación política y ha adoptado el saludo oficial de “¡Chávez vive!”.

