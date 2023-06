Venció el sazón mexicano, Tiktoker comparó a McDonald’s en EU y México

Redacción

México.- Un tiktoker hizo un video donde compara el desayuno en sucursales de México y Estados Unidos de McDonald’s, para dar con el mejor sabor, por lo que la sazón mexicana le ganó.

Este interesante ejercicio que consideró elementos como complementos y sazón en los alimentos descubrió que la oferta entre países cambia, por lo que la influencia cultural y gastronómica impacta en lo que se come en fast food, a pesar de que se trate de la misma marca y oferta de alimentos.

Lo anterior lo descubrimos cuando descubrimos en un estudio titulado “GlobalWebIndex Flagship Report 2020” qué motiva a un consumidor a comprar un producto, por ejemplo, cuándo tiene que hacer esta compra en línea.

“En 2020, la principal razón por la que los usuarios de Internet de todo el mundo agregaron un producto a su cesta en línea y compraron el artículo fue la entrega gratuita: poco más de la mitad de los consumidores afirmó que este beneficio aumentaría su probabilidad de comprar un producto al comprar en línea. Muchos usuarios de Internet también tuvieron en cuenta las reseñas de otros clientes y las políticas de devolución fáciles”, explica el estudio.

McDonald’s, ¿dónde sabe mejor?

Un interesante ejercicio llevado a cabo por un tiktoker mostró qué menú conviene más entre un restaurante de México y uno de Estados Unidos. El ejercicio es un interesante caso de prueba de producto, en que ahora los consumidores se dan a la tarea de realizar ejercicios comparativos de estos, para hacer más eficiente su gasto, al menos esa es la finalidad primaria de este tipo de actividades.

El caso dado a conocer por el tiktoker nos recuerda que McDonald’s es una de las marcas líderes en fast food, ya que al igual que el resto de competidores ha diversificado su oferta a nuevas categorías como por ejemplo una gama de desayunos y es interesante ver esta activación porque la marca establece un horario en que por varias horas al comenzar el día, sus restaurantes solo ofrecen alimentos relacionados a su menú de desayunos.

Para analizar qué experiencia de sabor es la mejor entre México y Estados Unidos, el tiktoker Alex Fernández tuvo la idea de comparar el McTrío Desayuno Deluxe que compró en una sucursal de Monterrey, Nuevo León y consistió en huevo, salchicha, bisquet, café y papa.

El veredicto del primer menú probado en México es que dio por bueno el sabor de los hot cakes y reconoció que el huevo estaba acompañado de tocino, mientras que el sabor del café era aún más destacable.

Al llegar a Estados Unidos compró el Big Breakfast with Hot Cakes y a un costo de cinco dólares con 99 centavos obtuvo en una sucursal de McAllen, Texas, huevo, salchicha, bisquet, hot cakes, papa Hash Brown y café. El veredicto de este menú es que se trataba de uno muy grasoso tanto en la papa como en la proteína que le dieron y aunque le dieron complementos considerables como miel maple abundante y jalea de uva para su bisquet, prefirió el menú mexicano, que no estaba grasoso, contaba con tocino en el huevo y el sabor de los carbohidratos era bueno.

Estos comparativos no solo se han llevado a cabo en el fast food retail, también en el fast fashion retail, cuando Crónicas Clasemedieras (@yo.flor.al, TikTok) salió de viaje a diversas ciudades de Europa y tomó la decisión de comprar los precios de la misma prenda en tiendas Zara de Plaza Andares en Zapopan, Jalisco; París, Madrid y Roma.

Al hacer su comparativo, la mujer se dio cuenta que el precio de la prenda era más económico en las ciudades europeas, pues mientras que en México el costo del saco que comparó era de dos mil 299 pesos, este se redujo a setenta euros en Italia, Francia y sesenta euros en España, siendo la matriz de la marca el mercado donde más económico se venden las prendas.

Esta tendencia de crear contenidos sobre experiencias de productos o marcas es parte de un ejercicio cada vez más valioso en el mercado, que tiene que ver con la capacidad de replantear la expectativa que tiene el consumidor de un servicio o producto.

*Información de Revista Merca2.0.