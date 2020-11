Ven médicos panorama difícil en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Si siguen incrementando tanto los casos positivos como los hospitalizados por Covid-19, la situación será difícil para los médicos que están al frente de la lucha contra esta enfermedad, señaló el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Roberto Velasco.

“Va a estar difícil, si esto sigue como va, pues vamos a tener que implementar medidas tipo guerra, el problema con este virus y vamos siendo objetivos, si fuera un virus que no daña tan rápido el pulmón y en personas susceptibles no acaba con el pulmón, y los hace susceptibles de respirador, la cosa no estaría tan dramática”, indicó en entrevista con El Clarinete.

Velasco comentó que a pesar de que se le ha dado prioridad al incremento de camas destinadas a la atención de esta enfermedad, lo más importante es que los hospitales cuenten con los médicos y medicamentos necesarios para sus pacientes.

Sobre el ánimo con el que están laborando los médicos y demás personal de salud dentro de las áreas Covid-19, Velasco mencionó que la situación los tiene agotados, sin embargo, eso no los ha frenado para tratar de salvar a sus pacientes, aunque al final éstos pierdan la vida.

“Están saturados de trabajo, las instituciones y los privados y cuando uno se enfrenta a un enemigo como este, hay ocasiones donde les hacen todo. Ya perdimos un hematólogo en México que duró más de un mes intubado y se le hizo todo y bueno, no era de los grupos de riesgo y falleció. Eso baja la moral”.

Agregó que muchos especialistas de la entidad han recurrido a tomar más cursos y capacitaciones, con la intención de brindar un mejor servicio a sus pacientes, tratarlos dentro de un hospital y evitar que fallezcan en sus domicilios.

Por último, atribuyó gran parte de los resultados de la pandemia a la Secretaría de Salud federal, ya que aseguró, no demostró un liderazgo sobre las dependencias y en cambio, dejó la responsabilidad de la pandemia en manos de los estados.

“Insisto a nivel federal porque de ahí partieron los errores, me queda muy claro, se desbarataron el Seguro Popular y las pautas que dieron fue de ‘no importa, los mexicanos aguantamos todo’, no era cierto, ahora estamos cayendo como moscas”.