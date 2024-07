Ven inconstitucional reforma a ley contra trata de personas que afecta a empresas 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Luego de las reformas a la Ley contra la Trata de Personas, que señalan que las horas trabajadas fuera de lo establecido sea tomado como explotación laboral, el sector empresarial considera que es inconstitucional.

Juventino Romero de la Torre, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex en Aguascalientes, dijo que la reforma contra la trata no es clara en definir cuál es el delito en que se incurriría, en caso de que un trabajador labore horas extra.

“Nosotros pensamos que no se va a dar el delito, toda la ley que no define los conceptos es inconstitucional”, indicó.

Dijo que la ley contra la trata define la explotación laboral cuando una persona obtiene un beneficio injustificable de manera ilícita, sometiendo a una persona, cosa que no ocurre en el caso de las empresas.

“Nosotros pensamos que como patrón o como empresa, como empleador, no se está obteniendo un beneficio exclusivamente para una persona, a las empresas les conviene en muchos casos que los trabajadores laboren tiempo extra, pero también a ellos les conviene laborar tiempo extra”.

“Porque las primeras nueve horas extra semanales se pagan al doble del salario y las excedentes de nueve, se pagan al triple del salario”.

Romero de la Torre insistió en que no hay claridad en lo que marca la ley, luego de que el beneficio económico que se obtiene del trabajo no es solo para el empresarios sino también para el trabajador, además de no se obtienen de manera ilícita, luego de que las empresas están en la legalidad.

“Con base en esto, se concluyó que este delito se actualice en la práctica”, aseguró el presidente de la comisión Laboral de Coparmex.