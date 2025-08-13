Ven en León posibilidades de triunfar ante Necaxa

Redacción

Guanajuato.-Al menos en los antecedentes entre ambos, el próximo partido del León podría ser una buena oportunidad para empezar a rescatar puntos, pues aunque jugarán el viernes en Aguascalientes, los Verdes tienen dominio sobre el Necaxa.

Y es que, tanto jugando en León como en Aguascalientes, los números en torneos cortos dicen que La Fiera ha sido mejor en 35 partidos, entre los que se incluyen algunos de Copa MX.

En calidad de visitante, los Esmeraldas del León han sido mejores ya que de 18 partidos disputados tienen 10 juegos ganados, 6 empatados y solamente 6 perdidos.

Aunque la última vez que visitaron el Victoria, que es donde jugarán el viernes, La Fiera fue derrotada por los Rayos con marcador de dos goles por uno; los goles necaxistas fueron de Johan Rojas y Diber Cambindo y por los leoneses descontó Jhonder Cádiz.

De cualquier manera, el equipo dirigido por Eduardo Berizzo tendrá una buena oportunidad de empezar a despuntar en este Apertura 2025, ya que tiene un mejor plantel que su rival en turno y si sus mejores elementos se enchufan, pueden aspirar al triunfo.

Domino verde en los totales

Por otra parte, en los números totales también los Verdes tienen amplio dominio, pues para empezar, han sido mejores cuando juegan en el Nou Camp, ya que de 17 partidos han logrado 12 triunfos, 4 empates y solamente una derrota.

Es por ello que en los totales, La Fiera tiene amplia superioridad, pues de 35 partidos, ha conseguido 22 victorias, 6 empates y solamente 7 derrotas. Es por ello que, al menos en los antecedentes, los leoneses son marcados como favoritos.

El juego entre los Rayos Necaxa y los Esmeraldas del León será este viernes 15 de agosto a las 21:05 horas en el estadio Victoria de Aguascalientes. Los necaxistas llegan a este partido con 5 puntos en octavo lugar y los leoneses con 3 van en el décimo quinto.

Con información de El Heraldo de León