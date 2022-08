Ven empresarias escenario económico complicado para el resto de 2022 y 2023

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Asociación Mexicana de Mujeres Empresaria (AMEXME), proyecta un cierre económico complicado para lo que resta del 2022 y todo el 2023.

La presidenta Sofía Acosta expresó que hay preocupación de que los Estados Unidos entre en recesión económica y tome mal parado a México.

En charla con los medios de comunicación sostuvo que las empresas no se han podido aún recuperan de los efectos que ha dejado la pandemia por el covid.

-¿Cuál es el llamado a las autoridades para que la situación no sea tan complicada?

-Sobre todo trabajo de colaboración, que se tomen las mejores decisiones y que no haya solo ocurrencias.

En la parte final mencionó que la pandemia fue un parteaguas del cual los gobiernos tienen que aprender y fortalecer la parte de los apoyos para evitar el cierre de empresas y el colapso económico.