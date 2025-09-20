Veloz conductora termina impactada contra un poste

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alrededor de las 03:15 horas se registró un accidente tipo choque contra objetos fijos en el cruce de la Avenida Convención de 1914 y Avenida de los Maestros.

El percance ocurrió cuando un vehículo Mazda, modelo 2007, color negro, con placas del Estado de México, circulaba de norte a sur sobre Avenida Convención de 1914. Al pasar por una curva cerrada a la altura de la calle Sevilla, su conductora quien se encontraba en estado de ebriedad, perdió el control de la dirección hacia la izquierda, impactando los neumáticos delanteros contra la guarnición del camellón central.

Posteriormente, el automóvil continuó su trayectoria e impactó su lateral derecha contra un bolardo de concreto y un señalamiento preventivo, los cuales fueron derribados.

Acto seguido, el vehículo avanzó de manera transversal y colisionó con su frontal izquierdo un poste de madera, derribándolo también, para finalmente detener su marcha en contraflujo sobre Avenida Convención de 1914 y Avenida de los Maestros.

Tras una valoración a la conductora responsable, no fue requerida atención médica en el lugar. Sin embargo, oficiales procedieron con la detención de la conductora identificada como Ana “N” de 47 años de edad.

El automóvil fue asegurado y trasladado a la pensión con apoyo de una grúa para su resguardo.