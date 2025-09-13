Veloz conductor termina impactado contra una piedra

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la mañana de este sábado alrededor de las 06:30 horas, se registró un accidente de tránsito sobre la Avenida Tecnológico, casi en su cruce con la calle Catedráticos.

Un vehículo tipo sedán, marca Chevrolet, modelo 2012, color azul, con placas de circulación del estado de Texas, era conducido por Martín, cuando al desplazarse de poniente a oriente en el carril izquierdo, el conductor perdió el control de la unidad, lo que provocó que se subiera al camellón central e impactara la parte frontal contra una piedra colocada en la zona.

Al lugar arribó la Policía Vial y cuerpos de emergencia, quienes valoraron al conductor, determinando que no era necesario su traslado a recibir atención médica.