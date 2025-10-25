Veloz conductor provoca accidente en avenida Aguascalientes a la altura de Parras

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La noche del viernes alrededor de las 23:30 horas, la Policía Vial atendió un percance tipo choque por alcance registrado a la altura de la colonia Parras.

De acuerdo con el informe de los hechos, un vehículo Nissan tipo sedán, color blanco, modelo 2017, con placas del estado, transitaba sobre Avenida Aguascalientes en dirección de poniente a oriente, en el carril izquierdo.

El conductor circulaba sin respetar los límites de velocidad y al llegar al cruce con la calle Tokay, no guardó la distancia prudente de seguridad, impactando su parte frontal izquierda contra la parte posterior derecha de una camioneta Volkswagen tipo pick up, color blanco, modelo 2019, con placas de Aguascalientes, conducida por Daniel de 47 años de edad.

Tras el impacto, la camioneta fue proyectada hacia su costado izquierdo, donde colisionó con un árbol y detuvo su marcha.

Al lugar acudieron paramédicos del ISSEA, quienes valoraron a los involucrados y determinaron que ninguno de los participantes requería traslado a un hospital.