Veloz conductor fallece en choque. Se pasó un alto y fue embestido por una camioneta

Redacción

Rincón de Romos, Ags.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de la Policía Municipal de Rincón de Romos, de la Guardia Nacional y paramédicos del ISSEA, atendieron el reporte de un accidente tipo choque entre un vehículo y una camioneta, con saldo de dos personas lesionadas y una más fallecida.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:38 horas, cuando en el Servicio de Emergencia se recibió el reporte de que en la carretera federal 71, que conduce a Luis Moya en el entronque con la carretera estatal 26, que va a la comunidad Valle de las Delicias, se había registrado un fuerte accidente en el que había personas lesionadas.

Ante esto se trasladaron al lugar los elementos estatales, municipales, federales y los técnicos en urgencias médicas, quienes al llegar se encontraron con una camioneta Nissan Frontier, señalada como presunto responsable del accidente, en cuyo interior se encontraba una persona, a la cual se acercaron auxiliar.

Sin embargo, al brindarle los primeros auxilios, confirmaron que un hombre de 50 años de edad, en cuál no pudo ser identificado, ya no contaba con signos vitales, por lo que se acercaron al segundo involucrado, una camioneta marca Volkswagen Saveiro en la cual se encontraba Obed Rafael, 21 años, quien iba en el asiento del conductor, presentaba lesiones que si bien no ponían en riesgo su vida, requería de ser llevado a recibir atención médica, por lo que fue abordado a la ambulancia ECO-273 y llevado a las instalaciones del Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

Asimismo, atendieron a su acompañante, de nombre Amada, de 53 años de edad, quien presentaba lesiones de consideración, por lo cual fue llevada a bordo de la ambulancia ECO-432 a las instalaciones del Hospital General de Rincón de Romos, donde su estado se reporta como delicado.

En ese momento se acordonó la zona y se solicitó la presencia del personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de trasladar el cuerpo de la persona fallecida a las instalaciones del SEMEFO.

De acuerdo a los indicios encontrados en el lugar, la camioneta se desplazaba en dirección de oriente a poniente a exceso de velocidad por la carretera estatal 26 y al llegar al entronque con la carretera federal 71, no respetó el disco de alto, provocando con ello, se impactado en su costado la Volkswagen, tras lo cual se volcó aparatosamente con los resultados ya descritos.