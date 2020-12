Velan al exgobernador Aristóteles Sandoval en Guadalajara

Redacción

Jalisco.-Luego de su asesinato, registrado durante las primeras horas de este viernes, el cuerpo del exgobernador Aristóteles Sandoval llegó a la ciudad de Guadalajara para ser velado.

El político fue ultimado cuando se encontraba en un bar de Puerto Vallarta, por lo que sus restos tuvieron que ser trasladado desde ahí con rumbo a la capital Jalisciense.

Aristóteles Sandoval, former governor of the Mexican state of Jalisco, was murdered this morning by armed assailants inside #District5 bar in #PuertoVallarta. #aristoteles #jalisco #mexico #cjng #mencho #bodyguard #escolta #guardaespalda #aristotelessandoval pic.twitter.com/yjH2NpWN3P

— Walter Juan Ramos (@walterjramos) December 18, 2020