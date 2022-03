Vehículos en pensión municipal llegan a acumular hasta 15 años

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hasta tres lustros llegan a acumular algunas unidades vehiculares que permanecen en la pensión municipal, reconoció Arturo Martínez Morales, director de Movilidad de la alcaldía capitalina.

“Tenemos algunos vehículos que llevan hasta diez años, quince años, no lo sé, porque por experiencia cuando voy a supervisar la pensión hay algunos que se encuentran demasiado deteriorados y reflejan que tienen muchísimo tiempo”, expuso.

Martínez Morales achacó que las causas debido a que el posible propietario no reclama su unidad se puede originar debido a diferentes razones que pueden ser de tipo legal o incluso monetario.

“En algunas situaciones no lo reclaman porque pues no tienen forma, tienen algún juicio, algún reporte de robo que no pudieron acreditar la propiedad. Pero debido a accidentes o sanciones, no son tantos”, insistió el funcionario.

El titular de Movilidad de la presidencia municipal mencionó que el costo de pago en alguna de las dos pensiones de la administración es de 75 pesos diarios.