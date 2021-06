Vecinos exigen cierre de cancha de futbol por inseguridad; dueños rechazan la especie

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del barrio de El Encino exigieron la inmediata clausura por parte de las autoridades de una cancha de futbol rápido en la zona al convertirse en foco rojo de violencia, ruido excesivo, consumo de alcohol y drogas, así como robos.

La cancha de nombre La Reta se ubica en Paseo de Cruz y calle Granjenito, donde a decir de los quejosos se vive un entorno de inseguridad por las personas que acuden al lugar.

“Miren son muchos los problemas que la cancha esta acarreando porque luego aquí se ponen tomar, se orinan, invaden cocheras, el volumen de la música está muy fuerte y en su mayoría aquí es gente de la tercera edad, y lo más grave es que hay casos en donde aprovechando que se les vuela el balón se meten a las casas”, subrayó.

Por su parte quien se identificó como Alejandra García Gómez una de las propietarias de La Reta, se defendió y expuso que están dispuestos a dialogar con los vecinos, donde dejó en claro que no es su responsabilidad lo que hacen los jugadores saliendo de su cancha.

Asentó que en lo que corresponde a los permisos no tienen ningún problema y así lo constató el área de reglamentos municipales quien verificó apenas la semana pasada que todo estuviera en orden.

“Insisto que estamos en regla aquí están nuestro permiso y también nuestros protocolos que dicen que podemos seguir en funcionamiento, nuestra licencia esta en orden, pero nos sorprende que después de mucho tiempo ahora se quejen”, apuntó.

Al final insistió en que están dispuestos a llevar a un acuerdo para no tener problemas con los vecinos.