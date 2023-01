Vecinos de la México emplazan a Ferromex a empezar obras o procederán al bloqueo de trenes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Agobiados por la situación económica de sus negocios y por la carga vehicular que genera el cierre del Segundo Anillo de Circunvalación, vecinos y comerciantes del fraccionamiento México, emplazaron a Ferromex a permitir que el municipio avance con las obras de rehabilitación del paso a desnivel y vías o de lo contrario tomarán acciones radicales hasta las de detener los trenes.

Tras el evento del pasado 20 de octubre del 2022 en donde un imprudente conductor de una pipa que trasladaba diésel se atravesará al paso del ferrocarril provocando una explosión que dañara las estructuras del puente, los comerciantes expusieron de una caída en ventas hasta del 100% en donde no se han recuperado, algunos inclusive que en definitiva ya no volverán a abrir sus puertas.

A los mismos se les sumaron también comerciantes y vecinos de una parte del fraccionamiento Casa Blanca que también se han visto afectados por el cierre prolongado de dicha arteria.

“¿Quién dijo que Ferromex no puede parar? Muy sencillo podemos poner una barrera ahí en las vías, ponemos escombro o las mismas máquinas y se paran y se trabaja, si la solución es porque el tren tiene que pasar, pues entonces lo paramos”, advirtieron.

Al final en reunión informativa acordaron entregar un documento a las autoridades estatales y municipales para que su vez se lo entreguen a Ferromex a fin de exigirles que no pongan más trabas y que permitan de una vez por todas que ya se concluyan los trabajos del puente y se retorne a la normalidad.