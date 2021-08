Vecinos de la Ferronales convocan a un frente amplio para detener las obras del gobierno estatal

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En conferencia de medios, vecinos de la colonia Ferronales convocaron a un frente amplio para frenar las obras que pretende realizar el gobierno del estado en las que se incluye un hotel del lujo y un centro comercial en el complejo de los ex talleres del ferrocarril.

Amagaron con recurrir a organismos nacionales e internacionales para proteger su patrimonio, el cual se ve amenazado por intereses económicos avalados por el gobierno del estado y con la complacencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia quien no les ha dado la cara a pesar de que los permisos tienen que pasar por sus manos.

Karla García y Miriam Corral encabezaron el encuentro con medios de comunicación en el que expusieron que las autoridades estatales no les han entregado la información solicitada con respecto al proyecto que pretenden detonar en la zona.

“Ellos solo nos dicen que son obras hidrosanitarias para beneficio de los colonos cuando nosotros no las requerimos, sin embargo han sido los mismos trabajadores de la obra quienes nos han revelado que se trata de meter los servicios de agua para el hotel que se va a instalar donde eran las canchas de la escuela del deporte”, remarcó.

Agregaron que no se oponen a las mejoras de Aguascalientes, siempre y cuando se les entregue la información requerida y que se demuestre con expertos que sus viviendas no sufrirán afectaciones, así como temen a que al aperturar centros comerciales, restaurantes y bares se convierta la zona en un Carranza o Madero con modificaciones a las casas para convertirlas en lugares de esparcimiento y que con ello se detonen problemas de inseguridad.

“Aquí el llamado es a organizaciones civiles, ecologista, colegios, comunidad artística y cultural, deportistas y sociedad en general a que nos apoyen para frenar el proyecto y evitar que se modifique la esencia de nuestro fraccionamiento catalogado como histórico, donde de antemano les advertimos que vamos a recurrir a instancias nacionales e internacionales porque así como ellos tienen influencias nosotros también las podemos buscar”, concluyeron.