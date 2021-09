Vecindario de Meghan y Harry se quejan de fuerte olor a marihuana

Redacción

EU.-Vecindario ya no aguanta a integrantes de la realeza.

Entendemos cómo se lee el título, pero recordemos que la marihuana es legal en California y no, no necesariamente es algo que hagan de forma recreativa en la casa de los Sussex. Sin embargo, una enorme granja de cannabis cerca de su mansión californiana está causando un gran escándalo entre los residentes de lujo de la zona, incluyendo a Meghan Markle y el Príncipe Harry. © Proporcionado por Chic Magazine Meghan Markle y Harry: Vecinos se quejan de olor a marihuana (Foto: Instagram)

Recordemos que Harry, de 36 años, y Meghan, de 40, se mudaron a su mansión en el enclave californiano cerca de Santa Bárbara en julio de 2020.

Si bien el piso de lujo de 9 habitaciones puede parecer la casa de sus sueños, una fábrica de marihuana completamente legal se encuentra a solo 10 minutos de la casa que comparten con su hijo Archie, de 2 años y su hija Lilibet de unos meses.

La granja tiene 20 grandes invernaderos llenos de plantas olorosas, y muchos residentes han presentado quejas sobre el olor distintivo, lo que llevó a la Coalición de Cannabis Responsable y la Asociación de Cannabis para Productores Responsables de Santa Bárbara a prometer que instalarán ‘sistemas de control de olores’. © Proporcionado por Chic Magazine Así será el lujoso cumpleaños de Meghan Markle organizado por Harry (Foto: Instagram)

Según los informes, el olor es tan malo que un lugareño tuvo que detenerse mientras conducía por la carretera. Gregory Gandrud, de 60 años, le dijo a los tabloides británicos: “El olor se estaba volviendo más fuerte y se dirigía hacia ellos. Conducía por la autopista y el olor me golpeó duramente. No te eleva, pero no es lo que quieres conducir a 70 mph. Tuve que detenerme. Me hizo perder completamente el hilo de mis pensamientos. Mucha gente aquí está sufriendo”.

Hablando sobre las medidas de control de olores planeadas, agregó: “Estas son buenas noticias para nosotros, Harry y Meghan”.

Richard Mineards, otro vecino, agregó: “El cultivo de cannabis cerca de aquí se volvió legal en 2016 y muchos cultivadores se subieron al tren’.

Esta no es la primera vez que los Duques se han visto relacionados con las drogas, pues tanto Harry como Meghan supuestamente han consumido marihuana en el pasado, y el príncipe Carlos mandó a su hijo menor a rehabilitación a los 17 años, después de enterarse de que había fumado esta droga.

Y según los informes, Meghan repartió porros durante su primera boda, cuando se casó con su exmarido Trevor Engelson, en Jamaica, en 2011. © Proporcionado por Chic Magazine Harry y Meghan rechazaron un título para Archie; esta es la razón (Foto: Instagram)

La casa de 16 baños de Harry y Meghan, que tiene sauna, biblioteca y cine, está rodeada de vecinos famosos, sobre todo Oprah Winfrey, que vive en una enorme mansión cercana.

Oprah Winfrey, quien realizó la llamada entrevista ‘explosiva’ de la pareja a principios de este año, en la que hicieron varias acusaciones contra la Familia Real, vive en una enorme casa vecina de varios millones de dólares.

La la mansión de la pareja, además, es el hogar del banco que Meghan inmortalizó en su libro infantil de 2021 ‘The Bench’. El cuento largo para niños, que contiene solo 169 palabras, fue criticada por los críticos, y el Telegraph la calificó como un ‘proyecto de vanidad semi alfabetizado’.

Si bien llegó a la cima de la lista de los más vendidos del New York Times para libros ilustrados para niños en los Estados Unidos, no logró romper la lista de las 50 principales ventas en el Reino Unido, vendiendo solo 3 mil 212 copias en su primera semana.

