Ve Fiscalía riesgos al armar a la población de Asientos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega, advirtió de riesgos al querer armar a la población en Asientos tomado como base la justificación de cuidar su patrimonio.

Luego de que el alcalde de dicha demarcación José Manuel González Mota saliera a declarar que buscaría armar a la población para que defendiera su patrimonio, Figueroa Ortega espetó que no se trata solo de ideas, sino de analizar bien la ley.

“Yo como fiscal pudiera decir que se deben hacer las cosas con la ley en la mano, porque hay que tener cuidado en cuanto a que tenemos una ley de armas de fuego y que no se vaya a confundir para que los ciudadanos o particulares traigan armas por una indicación de un presidente municipal”, remachó.

Explicó que si bien la ley permite la posesión y portación de armas de fuego, las misma tiene sus límites y detalla qué tipo de estas se pueden tener y cuales no.

“Es la Sedena quien regula esto, ellos te pueden decir si te dan o no licencia para portar una arma, pero también no podemos decir que para cuidar mi patrimonio voy a traer armado a todo un pueblo”, finalizó el encargado de la procuración de justicia en la entidad.