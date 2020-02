Ve Comunidad Feminista más participación de mujeres en Aguascalientes

Daniela Lomelí



Aguascalientes, Ags.- Desde la perspectiva de la Comunidad Feminista de Aguascalientes, se ha incrementado el número de mujeres que deciden participar y formar parte de este movimiento en el estado.



Angélica Contreras, quien es una de las líderes de dicho grupo, señaló en entrevista con El Clarinete que con el paso del tiempo han notado una mayor participación de mujeres hidrocálidas en el movimiento feminista.



Agregó que si bien las manifestaciones en las calles han reunido a más jóvenes, es en las redes sociales donde se ha hecho un eco más fuerte.



“El movimiento feminista en Aguascalientes ha crecido, es increíble, en los últimos diez años que tengo participando en el movimiento feminista, sobre todo de manera pública, es increíble ver cómo ha ido creciendo (…) si no se suman porque no se acomodan sus horarios o están trabajando, en la escuela o tienen cuestiones en casa, se suman desde las redes sociales, están participando”, dijo.



Indicó que la mayoría de las mujeres que han decidido formar parte de esta comunidad tienen entre 17 a 20 años de edad, es decir que podrían estar cursando la preparatoria o la universidad, aunque también nota una participación de mujeres de más edad.



De igual manera, Contreras mencionó que este incremento se ha dado gracias a la información y a las campañas que se han difundido entre las mujeres relacionadas a temas de violencia, acoso u hostigamiento.



En cuanto a los recientes asesinatos ocurridos en México, como los de Ingrid Escamilla o de la niña Fátima, de tan sólo 7 años de edad, la líder feminista lamentó que no sean los únicos casos que se den en nuestro país, aunque dijo, los feminicidios no deben ser normalizados en la sociedad.



“Cuando se cuentan las historias es cuando las hacemos de nosotras, porque es cuando nos atraviesan, son casos que nos mueven. Vemos a Fátima y pensamos que podrían ser nuestros hijos, ahijados, niños, parientes, hermanos”.



“Cuando vemos como algo normal los hechos de violencia en las mujeres, entonces ya no sentimos, ya no odiamos, ya no vemos el rencor”, finalizó.