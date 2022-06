Vaticinan abogados que no prosperará impugnación de Morena en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Al no configurase ninguna de las once causales que prevé la Ley Electoral del estado, no existe posibilidad alguna de que prospere la impugnación de Morena hacia los pasados comicios a gobernador del estado adelantó el presidente de la Federación de Abogados de Aguascalientes, Juan Manuel Aguilera Navarro.

En conferencia de medios el jurista expuso que aunque es un derecho del que gozan los candidatos perdedores, la morenista Nora Ruvalcaba envía una mala señal a la población quien ya eligió gobernadora.

“Ya revisamos las Ley Electoral de Aguascalientes y no se configura ninguna de las once causales que establecen los artículos 349, 350, 351 y 352 del código electoral”, remarcó.

Insistió en que no se necesita ser un experto del derecho electoral para entender que la demanda de la candidata vaya a trascender al grado de tumbar los pasados comicios.

“Le hacemos un llamado respetuoso a la candidata de Morena para que con madurez acepte la derrota y que busque mejor sumar por Aguascalientes en lugar de intentar polarizar”, exhortó.

Para concluir Aguilera Navarro remachó que menos se logrará la anulación con una ventaja de hasta 20 puntos entre el primer y segundo lugar en donde desde un inicio de las campañas la quejosa ya sabía de la delantera que le sacaba la ahora ganadora, Teresa Jiménez.