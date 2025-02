Variopintos emprendimientos en Jesús María, destacan créditos accesibles para mujeres

Gabriel Soriano

Jesús María, Ags.- Esta municipalidad se consolida como una demarcación con alto dinamismo emprendedor, donde negocios de todos los tamaños buscan financiamiento para crecer. Así lo señaló Clara Aurora Martínez Gallardo, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien destacó que existe una gran diversidad de giros, desde microempresas hasta iniciativas comerciales más grandes, impulsadas principalmente por mujeres y jóvenes.

“Jesús María, por su ubicación estratégica, tiene una oferta muy variada de emprendimientos. Nos sorprende la creatividad de la gente, sobre todo de mujeres y jóvenes, quienes han mostrado mucho interés en desarrollar sus negocios”, comentó.

Sobre el acceso a financiamientos, Martínez Gallardo resaltó la coordinación con el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (SIFIA) para ofrecer créditos accesibles, como el programa “Empréndete”, que va de 5 mil a 300 mil pesos y permite a los beneficiarios formalizar sus negocios. “Estamos facilitando el proceso para que la gente no tenga que trasladarse a la capital. Desde aquí los ayudamos a armar su carpeta y gestionar los trámites”, explicó.

En particular, enfatizó el respaldo a las mujeres emprendedoras a través de un programa exclusivo que no requiere alta en Hacienda y contempla apoyos para negocios informales, como venta de blancos, catálogo o tamales. “Muchas mujeres tienen a su cargo la crianza de los hijos y no pueden ausentarse largas horas. Estos créditos son una herramienta para generar ingresos sin descuidar a sus familias”, subrayó.

Además, adelantó que el municipio de Jesús María trabaja en un programa propio de financiamiento para mujeres, en línea con las políticas del alcalde, el cual se publicará próximamente. “La idea es darles ese empujoncito que necesitan para despegar”, afirmó.

Finalmente, mencionó que también se cuenta con un programa especial de apoyo a migrantes, el cual es más flexible y puede incluir fondos a fondo perdido, dependiendo de cada caso. Para facilitar la comunicación, la Secretaría de Desarrollo Económico implementó un número de WhatsApp donde los interesados pueden solicitar información sin necesidad de acudir presencialmente.