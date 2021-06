Vanessa Huppenkothen habla sobre su salida de Televisa

Redacción

Ciudad de México.- Vanessa Huppenkothen, conductora de ESPN, habló sobre su salida de Televisa Deportes, ahora TUDN, donde estuvo laborando por nueve años, explicando cuál fue el motivo por el que decidió decirle adiós a esta televisora.

Vanessa explicó que su intención siempre fue seguir dentro del mundo deportivo, pero quería algo diferente, no solo ser la mujer que hacía los colores de los eventos.

“En 2016, yo quería un noticiero, siento que ya había cumplido un ciclo, quería crecer, lo pedía, lo pedía, ya había cumplido un ciclo en Televisa Deportes, ya no se me estaba dando la oportunidad que yo estaba buscando”, mencionó Vanessa Huppenkothen a Roberto Gómez Junco en su canal de YouTube.

“Yo quería seguir en deportes, era la chavita guapa, pues era la que hacía reportajes, salía en bikini, hacía color, llega un momento en el que quieres crecer, no te quieres estancar, necesitas reinventarte y renovarte, entonces estaba buscando eso, desafortunadamente no se dio en Televisa, querían que me quedara en otras cosas, tal vez siendo actriz, no sé”.

La periodista, quien también participó en el certamen Nuestra Belleza México, mencionó que después de un tiempo llegaron varias ofertas, entre ellas la de ESPN, un lugar al que siempre había querido pertenecer, fue así que Televisa y la cadena deportiva llegaron a un acuerdo por Vanessa.

Agregó que “los deportes siempre han sido parte de mi vida, amo practicarlos, amo verlos, amo comentarlos, amo comunicarlos, es como mi mundo, mi vida, es donde me siento llena y plena, yo quería seguir en deportes, en un canal 100 por ciento deportivo, entonces era como mi lugar para desarrollarme y crecer”.

No fue una tarea sencilla su llegada, ya que Vanessa Huppenkothen se tuvo que preparar por meses, ya que en ESPN tenía que hablar de diferentes deportes, no solo de futbol, como se acostumbraba en su anterior trabajo.

“Llega Vanessa que hace reportajes de color, entonces qué va a hacer aquí, sí fue una preparación de meses, donde me enseñaron desde beisbol, las reglas ya me las sabía, la historia de los equipos, el background de los jugadores, NBA, muchos deportes que no había en Televisa como tal, pues tenías que empaparte de ellos porque eso es ESPN, no solo es futbol, no fue difícil porque me encantan los deportes”.

Con información de Milenio