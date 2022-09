Vanessa Claudio se hartó de sexualización de TV Azteca

Redacción

La conductora Vanessa Claudio fue invitada recientemente a ser entrevistada por Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, donde contó que llegó a México con el sueño de ser una figura importante de la televisión. No obstante las oportunidades que llegaron temprano, ninguna era la que Vanessa Claudio buscaba como profesional.

Claudio inició en el programa ‘Vengache pa ca’, donde trabajaba como reportera de calle apenas usando un short y top, lo cual reclamaba haber estudiado tanto para tener un trabajo como ese.

“Me ponían shortcito y una camisa corta y yo decía ‘¿me gradué de la universidad para esto?”, descrubriendo así el significado de la sexualización en carne propia, cuando los productores no la dejaban ir más allá que de posar en poca ropa. Sin embargo, no se daría por vencida y probó suerte ahora en el matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría’. pero ahí, la historia no cambió demasiado: “Ya no quería ser la que baila, la que canta (…) quería que la gente me viera diferente”, recuerda la conductora.

Fue así como Vanessa Claudio se convenció a sí misma de renunciar a TV Azteca, aunque sabía que estaba dejando ir una gran oportunidad de trabajo.“Yo quería arriesgarme”.

Actualmente, trabaja para la televisora del Ajusco, como conductora estelar del programa ‘Al Extremo’, dónde sigue en la categoría de entretenimiento, pero ya explota más sus deberes periodísticos, además lleva una lucha interna contra la sexualización de la mujer en la televisión y tiene muy claro que su imagen no debe definir quien es.

Con información de TV Notas