Van por sanción a tránsitos de Aguascalientes que se quedan dormidos 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Al menos dos elementos de la Policía Vial enfrentan un procedimiento administrativo debido a que se quedaron dormidos y no llegaron a laborar, indicó José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes.

Precisó que los elementos no se quedaron dormidos durante sus labores sino que ni siquiera llegaron a trabajar.

“Por ahí tenemos algunos procedimientos que son temas de disciplina, que se quedan dormidos y que no van. Se le dice un procedimiento que ya determinará la Comisión de Honor y Justicia si hay alguna sanción o remoción, depende de la asistencia. Ahorita en esta semana tenemos dos casos”, dijo.

“Se les da su tiempo suficiente para que lleguen descansados. Y por X o por Y, en cuestiones totalmente personales, no asisten”.

En cuanto a otras quejas de la ciudadanía, señaló que investigan otro tipo de faltas, aunque es necesario que sean ratificadas por las personas que se sientan afectadas.

“Tenemos quejas de la ciudadanía, pero lo tomamos como no tan formales porque nunca se ratifican. Van, se quejan, ponen su recurso, pero ya no le dan continuidad”.

“Por ejemplo, de cada 10, de mi dirección tengo tres casos que han decidido no continuar, se quejan y lo dejan. Son mínimos los casos donde ya se ha procedido”, indicó.