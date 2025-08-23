Van por reparación de otro puente en Aguascalientes 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes prepara la rehabilitación de un nuevo puente vehicular este año, ahora en la zona de la antigua Villa Charra y primer anillo de circunvalación, confirmó el secretario de Obras Públicas, Miguel Ángel Huizar Botello.

“El otro puente que tenemos proyectado para este año es el de la Villa Charra, donde antes era la Villa Charra, el primer anillo. Iniciaremos con el otro puente y para este año es lo único que tenemos en relación a los puentes”, señaló.

El funcionario explicó que la intervención será más compleja debido a que la estructura es de acero y presenta deterioros en distintos puntos.

“El otro puente ahí sí son más pasajuntas, ahí tengo entendido que seis pasajuntas mínimo las que se van a tener que reponer y también la superficie de rodamiento y el ajuste de unos elementos estructurales que vienen en la parte de abajo del puente. Esto sí es un poquito más complicado porque es un puente de acero. Sí, entonces ahí sí vamos a requerir un poco de más tiempo”, detalló.

Los trabajos podrían extenderse hasta por siete semanas.

“Ahí quizás nos llevemos seis a siete semanas”, afirmó Huizar Botello.

En cuanto a la inversión, el secretario precisó que el monto dependerá de la magnitud de las reparaciones, pero superará los 5 millones de pesos.

“Estamos viendo, dependiendo del número de juntas que tengamos que intervenir será nuestro presupuesto, pero también estamos hablando de más de 5 millones de pesos en estos trabajos de rehabilitación de puentes. Que se tienen que hacer. O sea, sí son situaciones que nos dan la seguridad a los puentes”, sostuvo.