Van para largo paros técnicos y regularización de la producción en Nissan 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No hay para cuando se vaya a solucionar el problema de la falta de componentes electrónicos para la producción de vehículos en Nissan, por lo que continuarán por tiempo indefinido los paros técnicos, aseguró el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez.

En entrevista el funcionario estatal relató que este miércoles sostuvo una reunión con directivos de Nissan quienes le confirmaron que se continuará con los paros técnicos, descartando sin embargo por el momento despidos de personal.

Más adelante González Martínez expuso que ahora se le agrega a la lista de problemas la escasez de acero y una saturación en el transporte aéreo de carga, lo que ha vuelto más costoso el servicio para el traslado de los insumos.

-¿Qué te dijo Nissan específicamente?

-Pues que no queda más que esperar, ellos tienen junta todos los días a las 7 de la mañana para ver el tema de recepción de materiales para tomar decisiones, porque esta situación no les está permitiendo tener planeación ni siquiera por semana y menos por meses completos, lamentó.