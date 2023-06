Van más de 3 mil multas por manejar y usar el celular en Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Superan ya las tres mil sanciones a conductores por utilizar el celular mientras conducen, por lo que es necesario la sensibilización de la ciudadanía.

En lo que va del año se han registrado mil 432 accidentes, un promedio de 10 accidentes al día. Esta cifra es superior a las mismas fechas del año pasado.

Una de las causas por las que se tienen estos resultados es debido a que falta educación vial en los conductores.

El titular de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Arturo Martínez Morales, señaló que también se trata de actuar de manera preventiva generando conciencia sobre lo que no deben hacer los conductores.

“Lanzamos campañas para que respeten los límites de velocidad, que no conduzcan si beben, etc. En segundo término es aplicar las sanciones correspondientes. Yo considero que nosotros no dejamos de cumplir con nuestras obligaciones en prevenir y sancionar, pero sí es una parte importante que el conductor lo haga con responsabilidad”, dijo.

En este escenario, destacó que uno de los factores que provocan accidentes vehiculares está relacionado con el uso de los celulares, por lo que instó también a que se prevengan en ese sentido.

“El uso de celular se ha detectado hasta el momento 3 mil 114 conductores manipulando el teléfono celular, no es por hablar, es por manipular el teléfono celular que es un distractor importante que nos lleva a tener accidentes”, declaró.

Finalmente Martínez detalló que las multas por este aspecto rondan los 4 mil 500 hasta los 5 mil pesos y en las cuales no hay descuentos