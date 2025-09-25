Van contra esquema de créditos “gota a gota” en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía estatal busca que el esquema de préstamos conocido como “gota a gota” sea tipificado como delito, pues actualmente no existe un marco legal que permita sancionar este modus operandi de origen extranjero, señaló el fiscal Manuel Alonso García.

“El tema del ‘gota a gota’ en relación a esos préstamos, que principalmente es un modus operandi que llevan personas originarias de Colombia y que lo hemos identificado en algunas colonias. En el propio agropecuario se identificó, pero no hay un tipo penal que sancione esto y esto deriva en muchos problemas también de violencia y de criminalidad”, explicó.

El fiscal detalló que este esquema de financiamiento informal exige pagos diarios con altos intereses y utiliza métodos violentos de cobro, lo que lo convierte en un fenómeno ligado a la delincuencia.

“Estamos buscando una figura en la que el esquema de la usura pueda ser penalizado. Entonces, también lo estamos trabajando desde el área jurídica de la Fiscalía con las instancias del Poder Legislativo que trabajaríamos de la mano y con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado”, indicó.

Alonso García insistió en que es necesario crear un tipo penal específico para combatir este modelo de crédito.

“En el tema del gota a gota creo que es crear la figura penal o el tipo penal que yo considero que tiene que ir versado sobre el tema de la usura, en relación a estos préstamos, y la obligatoriedad de altos rendimientos y la forma de cobrar”, expresó.