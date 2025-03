Van 70 padres llamados a responder por sus hijos en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags. Un total de 70 audiencias con padres de familia se han realizado ante Justicia Cívica del Municipio capital para responder por sus hijos detenidos por faltas administrativas como riñas.

Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica Municipal, indicó que de las audiencias realizadas, en cinco casos los menores han sido canalizados al Centro de Integración Juvenil para ser tratados por consumo de drogas.

“Cada fin de semana y todos los días estamos llevando prácticas. Anoche hicimos la estadística y van cerca de 70 audiencias ya con papás. Los papás un poco incómodos porque están compareciendo ante las audiencias”.

“La audiencia no quiere decir que estamos sancionando ni al papá ni al menor, simplemente estamos dándole un seguimiento para la integración de las diferentes instituciones que hay”, explicó el funcionario.

De Luna Martínez detalló que, en los casos donde los jóvenes no son acompañados por sus padres, se envían citatorios para que acudan a la audiencia.

“Cuando los muchachos no llevan o no llevan a los papás, mandamos los citatorios para que comparezcan a la audiencia, para saber por qué razones o dentro del tamizaje lo que resulta, porque a todos se les hace el tamizaje”, señaló.

El director indicó que hasta el momento, el juez ha canalizado a cinco jóvenes al Centro de Integración Juvenil por problemas de adicción.

“Hay una parte que posiblemente ya tengan alguna adicción, pero los canalizamos directamente ahí”, dijo.

Sobre si los padres de familia están enterados de las conductas de sus hijos, De Luna Martínez precisó que en la audiencia se les informa sobre la situación de los menores, aunque no pueden determinar si ya lo sabían previamente.

“Recuerda que el tamizaje es una parte interna que no podemos saber realmente si tenían conocimiento o no. Es una entrevista que hacen con el menor y ante el juez se les da a los papás qué tipo de problema tiene el menor. No sé si ellos estén enterados o no estén enterados”, explicó.

Hasta el momento, los 70 padres citados han respondido al llamado de Justicia Cívica, por lo que no ha sido necesario aplicar multas.

Los principales motivos de detención de los menores han sido riñas, disturbios y alteración del orden público.